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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Днепр (Днепропетровск) (134962) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
451,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
451,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: стрип (8)
433,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
489,99
Экономия: -63,92 грн
426,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
451,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (70)
441,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
451,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
476,99
Экономия: -50,92 грн
426,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
451,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
451,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
451,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: таблетки (70)
436,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: стрип (9)
408,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
451,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1), стрип (3)
449,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), стрип (4)
426,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1), стрип (4)
443,20 грн