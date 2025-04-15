Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
377,45
Экономия при брони: -16,26 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,18
Экономия при брони: -18,98 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
375,56
Экономия при брони: -14,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
376,18
Экономия при брони: -29,16 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,47
Экономия при брони: -19,27 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
380,39
Экономия при брони: -33,37 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
371,90
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,36
Экономия при брони: -26,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
383,22
Экономия при брони: -21,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
383,96
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,30
Экономия при брони: -32,28 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
353,49
Экономия при брони: -20,26 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,84
Экономия при брони: -32,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
345,77
Экономия при брони: -18,51 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
380,39
Экономия при брони: -35,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
388,08
Экономия при брони: -26,89 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
356,17
Экономия при брони: -22,84 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
364,49
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
382,79
Экономия при брони: -20,71 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
385,08
Экономия при брони: -25,88 грн