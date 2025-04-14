Одесса (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,93
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
372,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
376,13
Экономия при брони: -14,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
377,55
Экономия при брони: -15,47 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,91
Экономия при брони: -19,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
377,26
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,64
Экономия при брони: -16,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
344,53
Экономия при брони: -17,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн