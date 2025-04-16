Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
375,20
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
382,89
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
383,15
Экономия при брони: -21,96 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,47
Экономия при брони: -26,28 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,96
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
344,31
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
374,29
Экономия при брони: -13,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,41
Экономия при брони: -25,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,37
Экономия при брони: -18,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
381,66
Экономия при брони: -20,47 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
381,37
Экономия при брони: -24,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
347,63
Экономия при брони: -22,36 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,76
Экономия при брони: -26,57 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
384,63
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,99
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
396,64
Экономия при брони: -27,49 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,17
Экономия при брони: -16,98 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
375,02
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,56
Экономия при брони: -25,37 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
382,35
Экономия при брони: -21,16 грн