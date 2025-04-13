Киев (адрес не указан)
Доступно в 338 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,06
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
383,40
Экономия при брони: -22,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,44
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
374,98
Экономия при брони: -13,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
375,67
Экономия при брони: -14,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
380,71
Экономия при брони: -19,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
379,04
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
377,05
Экономия при брони: -15,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
385,40
Экономия при брони: -24,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
385,72
Экономия при брони: -24,53 грн