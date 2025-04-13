Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
375,98
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,41
Экономия при брони: -25,33 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,53
Экономия при брони: -24,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
360,97
Экономия при брони: -17,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,08
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,07
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,68
Экономия при брони: -26,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
361,90
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
389,26
Экономия при брони: -27,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
359,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
356,20
Экономия при брони: -23,72 грн