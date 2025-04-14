Днепр (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,50
Экономия при брони: -26,31 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
327,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,60
Экономия при брони: -25,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
376,89
Экономия при брони: -14,81 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
378,16
Экономия при брони: -16,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
377,05
Экономия при брони: -21,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
370,59
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
387,43
Экономия при брони: -26,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,06
Экономия при брони: -23,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
374,07
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
388,30
Экономия при брони: -27,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
376,98
Экономия при брони: -15,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
371,80
Экономия при брони: -23,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
384,82
Экономия при брони: -23,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
369,95
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
386,67
Экономия при брони: -25,48 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
383,95
Экономия при брони: -22,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
388,28
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
380,53
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Абипим® порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
384,09
Экономия при брони: -22,90 грн