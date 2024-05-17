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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Одесса (105599) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
1358,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1511,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
1393,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1313,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1314,71 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
Всего: упаковка (1)
1268,81 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
Всего: упаковка (4)
1500,51
Экономия: -145,83 грн
1354,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 40-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1520,39
Экономия: -158,46 грн
1361,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1505,64 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (1)
1496,27
Экономия: -138,91 грн
1357,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1446,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1493,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
1356,00
Экономия: -52,00 грн
1304,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
Всего: упаковка (1)
1268,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
1492,84 грн