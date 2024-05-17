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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Львов (105599) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1494,04 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1437,10
Экономия: -91,40 грн
1345,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
1493,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1345,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1494,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1380,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (1)
1281,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1385,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
Всего: упаковка (2)
1314,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Героев Украины, 6
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Буковинская, 9
Всего: упаковка (1)
1380,99
Экономия: -39,98 грн
1341,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/3
Всего: упаковка (1)
1306,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1380,99
Экономия: -39,98 грн
1341,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 35-А
Всего: упаковка (1)
1385,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
1447,00
Экономия: -72,35 грн
1374,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1268,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
1502,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
1491,16 грн