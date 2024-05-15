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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Днепр (Днепропетровск) (105599) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1489,52 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
1356,00
Экономия: -52,00 грн
1304,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
1511,87
Экономия: -154,51 грн
1357,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
Всего: упаковка (1)
1268,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1492,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1502,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
1509,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1498,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1493,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1504,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1503,84 грн