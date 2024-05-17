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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, №28 - Львов (105594) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
842,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
842,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
842,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
780,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
842,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
842,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
842,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
892,42
Экономия: -97,66 грн
794,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
780,16 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
819,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
885,99
Экономия: -91,23 грн
794,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
842,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
842,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
842,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
842,60 грн