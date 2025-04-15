Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
383,69
Экономия при брони: -54,23 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
386,56
Экономия при брони: -62,44 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -88,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -88,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -70,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
386,86
Экономия при брони: -50,97 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
382,69
Экономия при брони: -46,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
394,61
Экономия при брони: -90,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -58,20 грн