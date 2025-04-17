Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
386,42
Экономия при брони: -57,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
411,88
Экономия при брони: -66,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -60,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
409,10
Экономия при брони: -56,43 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
245,34
Экономия при брони: -48,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
392,36
Экономия при брони: -56,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -60,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
393,72
Экономия при брони: -64,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
381,84
Экономия при брони: -53,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences