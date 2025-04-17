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Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
386,42
Экономия при брони: -57,11 грн
329,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
364,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
309,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
411,88
Экономия при брони: -66,26 грн
345,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
344,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -60,60 грн
309,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
328,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
309,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
409,10
Экономия при брони: -56,43 грн
352,67 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
321,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
330,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
344,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
309,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
245,34
Экономия при брони: -48,91 грн
196,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
392,36
Экономия при брони: -56,52 грн
335,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -60,60 грн
309,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
393,72
Экономия при брони: -64,56 грн
329,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
381,84
Экономия при брони: -53,05 грн
328,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -78,30 грн
309,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
344,00 грн
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