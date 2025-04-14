Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
386,51
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
383,17
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
385,42
Экономия при брони: -47,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
401,51
Экономия при брони: -39,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
270,43
Экономия при брони: -24,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
392,06
Экономия при брони: -42,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
268,11
Экономия при брони: -22,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
355,58
Экономия при брони: -18,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
394,65
Экономия при брони: -42,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences