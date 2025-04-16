Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
381,40
Экономия при брони: -42,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
389,22
Экономия при брони: -57,27 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -69,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
389,48
Экономия при брони: -65,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
393,87
Экономия при брони: -70,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -86,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -86,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
127,70
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -69,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
389,92
Экономия при брони: -70,64 грн