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Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 191 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
353,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
268,71
Экономия при брони: -34,14 грн
234,57 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
296,27 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
320,67
Экономия при брони: -17,27 грн
303,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
197,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
310,13 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
305,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -67,10 грн
303,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
303,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
303,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
246,99
Экономия при брони: -44,62 грн
202,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -84,60 грн
303,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
306,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
303,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
353,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
221,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -84,20 грн
303,40 грн
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