Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
268,71
Экономия при брони: -34,14 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
320,67
Экономия при брони: -17,27 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -67,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
246,99
Экономия при брони: -44,62 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -84,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -66,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -84,20 грн