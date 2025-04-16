Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -89,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
401,49
Экономия при брони: -60,07 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
258,74
Экономия при брони: -42,12 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
403,52
Экономия при брони: -63,01 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
379,92
Экономия при брони: -40,63 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -89,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
407,98
Экономия при брони: -55,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
383,54
Экономия при брони: -54,08 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences