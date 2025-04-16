Киев
Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -89,40 грн
298,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
367,68 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
272,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
401,49
Экономия при брони: -60,07 грн
341,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
258,74
Экономия при брони: -42,12 грн
216,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
298,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
293,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
350,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
403,52
Экономия при брони: -63,01 грн
340,51 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
298,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
379,92
Экономия при брони: -40,63 грн
339,29 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
288,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
387,60
Экономия при брони: -89,40 грн
298,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
407,98
Экономия при брони: -55,31 грн
352,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
383,54
Экономия при брони: -54,08 грн
329,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
192,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
357,00
Экономия при брони: -69,00 грн
288,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -89,80 грн
298,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
328,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное