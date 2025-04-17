Фибриназа-10 (Fibrinaza-10)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
246,99
Экономия при брони: -46,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -69,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
258,80
Экономия при брони: -58,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
399,71
Экономия при брони: -57,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
408,83
Экономия при брони: -56,16 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,30
Экономия при брони: -69,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
383,06
Экономия при брони: -58,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
403,33
Экономия при брони: -60,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
370,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
246,99
Экономия при брони: -46,42 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
381,03
Экономия при брони: -54,03 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фибриназа-10 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
388,00
Экономия при брони: -87,30 грн