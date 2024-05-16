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Астрацитрон порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Львов (134665) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
342,46
Экономия: -46,21 грн
296,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: саше (6)
268,16 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
287,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
305,23
Экономия: -45,52 грн
259,71 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (8)
261,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: порошок для орального раствора (6)
310,99
Экономия: -32,85 грн
278,14 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
252,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: саше (2)
268,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: порошок для орального раствора (6)
344,99
Экономия: -66,85 грн
278,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: порошок для орального раствора (5)
334,99
Экономия: -56,85 грн
278,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: порошок для орального раствора (9)
245,02
Экономия: -12,02 грн
233,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: порошок для орального раствора (7)
299,04
Экономия: -38,94 грн
260,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
306,99
Экономия: -28,85 грн
278,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -48,85 грн
278,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
359,99
Экономия: -81,85 грн
278,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: саше (4)
284,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: порошок для орального раствора (8)
335,99
Экономия: -57,85 грн
278,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -74,85 грн
278,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), саше (7)
311,46
Экономия: -51,16 грн
260,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
261,60 грн