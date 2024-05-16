Астрацитрон порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Киев (134665) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Владимирская, 42
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, ул. Бассейная, 10
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
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Всего: упаковка (226)
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Всего: упаковка (226)
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Фармация
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Всего: порошок для орального раствора (8)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (226)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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