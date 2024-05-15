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Астрацитрон порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (134665) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: порошок для орального раствора (3)
297,42
Экономия: -34,91 грн
262,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), саше (7)
311,29
Экономия: -15,46 грн
295,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
297,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: порошок для орального раствора (6)
308,99
Экономия: -30,43 грн
278,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
319,19
Экономия: -57,30 грн
261,89 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6), саше (9)
309,76
Экономия: -24,41 грн
285,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
346,34
Экономия: -122,21 грн
224,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
310,99
Экономия: -32,43 грн
278,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
297,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: саше (1)
225,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
297,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4), саше (7)
310,14
Экономия: -27,99 грн
282,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для орального раствора (7)
297,24
Экономия: -72,92 грн
224,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
316,07
Экономия: -73,06 грн
243,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2), саше (2)
288,85
Экономия: -18,85 грн
270,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
297,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
300,73
Экономия: -19,23 грн
281,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3), саше (2)
317,64
Экономия: -22,62 грн
295,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
206,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
282,80 грн