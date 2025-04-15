Ангилекс-Здоровье (Angilex-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,67
Экономия при брони: -16,67 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
148,45
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
137,50
Экономия при брони: -17,80 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
127,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
117,61
Экономия при брони: -12,61 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
136,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
129,10
Экономия при брони: -9,40 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
150,80
Экономия при брони: -23,50 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -11,60 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,89
Экономия при брони: -29,89 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн