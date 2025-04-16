Ангилекс-Здоровье (Angilex-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
129,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -15,40 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
150,80
Экономия при брони: -22,20 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
137,20
Экономия при брони: -8,60 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
141,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
123,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -15,40 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
132,50
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье