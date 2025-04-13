Ангилекс-Здоровье (Angilex-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 639 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -9,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -9,40 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
150,70
Экономия при брони: -18,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
148,10
Экономия при брони: -31,81 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
162,00
Экономия при брони: -30,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
135,78
Экономия при брони: -29,17 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
161,00
Экономия при брони: -33,52 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
135,45
Экономия при брони: -29,10 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
150,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье