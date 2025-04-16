Ангилекс-Здоровье (Angilex-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
136,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
137,50
Экономия при брони: -20,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
128,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
132,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
134,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн