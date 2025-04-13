Ангилекс-Здоровье (Angilex-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,40
Экономия при брони: -21,90 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 17 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл №1
Корпорация Здоровье
153,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье