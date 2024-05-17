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Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл, №1 - Запорожье (149126) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -21,15 грн
82,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -14,15 грн
82,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
86,25 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
96,99
Экономия: -14,15 грн
82,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
86,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
104,50
Экономия: -21,66 грн
82,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -12,66 грн
82,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
93,99
Экономия: -11,15 грн
82,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
95,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
82,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -16,15 грн
82,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
86,53 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -17,00 грн
83,00 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
86,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (3)
103,99
Экономия: -21,15 грн
82,84 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -22,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -18,66 грн
82,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
107,00
Экономия: -24,00 грн
83,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
95,99
Экономия: -13,15 грн
82,84 грн