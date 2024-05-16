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Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл, №1 - Киев (149126) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
114,99
Экономия: -32,13 грн
82,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
93,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
93,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
114,50
Экономия: -31,64 грн
82,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (5)
131,70
Экономия: -38,64 грн
93,06 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
134,50
Экономия: -39,48 грн
95,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
92,97 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (7)
128,50
Экономия: -37,65 грн
90,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -21,13 грн
82,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
128,50
Экономия: -37,65 грн
90,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (5)
130,50
Экономия: -38,15 грн
92,35 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
133,70
Экономия: -39,22 грн
94,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (2)
135,80
Экономия: -38,86 грн
96,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (6)
106,99
Экономия: -24,13 грн
82,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
102,50
Экономия: -19,64 грн
82,86 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
90,86 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (2)
82,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (6)
106,99
Экономия: -24,13 грн
82,86 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
88,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (6)
110,99
Экономия: -28,13 грн
82,86 грн