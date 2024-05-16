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Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости баллон 30 мл, №1 - Харьков (149126) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
100,50
Экономия: -17,64 грн
82,86 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
86,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -14,64 грн
82,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
90,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
100,50
Экономия: -17,64 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (3)
106,99
Экономия: -24,13 грн
82,86 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
86,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
97,50
Экономия: -14,64 грн
82,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (4)
96,99
Экономия: -14,13 грн
82,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
86,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -9,13 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (6)
100,50
Экономия: -17,64 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (4)
114,50
Экономия: -31,64 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (6)
106,99
Экономия: -24,13 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -27,64 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (3)
120,99
Экономия: -38,13 грн
82,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (4)
94,50
Экономия: -11,64 грн
82,86 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (2)
100,65
Экономия: -14,71 грн
85,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -37,13 грн
82,86 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
99,20 грн