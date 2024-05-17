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Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл, №1 - Запорожье (133818) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
122,00
Экономия: -26,00 грн
96,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
131,00
Экономия: -35,00 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
100,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
100,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
99,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -22,32 грн
95,18 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
116,00
Экономия: -20,00 грн
96,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
116,00
Экономия: -20,00 грн
96,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
113,50
Экономия: -18,40 грн
95,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
114,99
Экономия: -19,81 грн
95,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
100,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
99,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
116,00
Экономия: -20,00 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
100,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
100,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
109,30
Экономия: -13,10 грн
96,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
100,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
100,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
100,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (118)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
100,70 грн