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Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл, №1 - Запорожье (129165) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
102,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
102,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
100,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -22,76 грн
96,74 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
115,00
Экономия: -17,00 грн
98,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
102,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
127,80
Экономия: -31,10 грн
96,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -16,25 грн
96,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
102,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
101,09 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
102,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
121,20
Экономия: -23,50 грн
97,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
102,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
102,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
102,30 грн