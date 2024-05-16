Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиРазличные антисептикиАнгилекс-ЗдоровьеЦены в аптеках

Ангилекс-Здоровье раствор для ротовой полости флакон 120 мл, №1 - Харьков (129165) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
102,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
137,90
Экономия: -41,20 грн
96,70 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
132,20
Экономия: -34,40 грн
97,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
115,50
Экономия: -18,75 грн
96,75 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
100,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
102,40 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
103,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
102,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
111,99
Экономия: -15,24 грн
96,75 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
130,30
Экономия: -32,50 грн
97,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
102,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
102,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
115,29 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
138,00
Экономия: -41,30 грн
96,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (3)
139,50
Экономия: -42,80 грн
96,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
140,50
Экономия: -43,80 грн
96,70 грн