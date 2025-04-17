Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Дротаверин (Drotaverine)
Дротаверин (Drotaverine)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,10
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
17,50
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,88
Экономия при брони:
-2,28 грн
48,60
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
19,91
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-2,45 грн
43,60
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
217.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-0,40 грн
43,60
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,40
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
326.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
54,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
378.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
19,31
Экономия при брони:
-1,09 грн
18,21
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
385.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
41,70
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
394.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,82
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
439.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
40,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
440.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,77
Экономия при брони:
-2,35 грн
36,42
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
448.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
43,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
449.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
43,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони:
-2,64 грн
43,00
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
472.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,93
Экономия при брони:
-1,47 грн
36,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
473.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,40
Экономия при брони:
-1,96 грн
42,44
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню