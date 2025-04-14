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Дротаверин (Drotaverine)
Дротаверин (Drotaverine)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,57
Экономия при брони:
-8,97 грн
43,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,82
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
305.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,63
Экономия при брони:
-2,21 грн
36,42
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
305.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,58
Экономия при брони:
-2,13 грн
42,45
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,00
Экономия при брони:
-3,40 грн
42,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,01
Экономия при брони:
-0,41 грн
42,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-3,45 грн
42,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
369.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-3,45 грн
42,60
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
371.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
42,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,82
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
373.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
42,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони:
-3,04 грн
42,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-3,45 грн
42,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
409.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-0,40 грн
43,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,88
Экономия при брони:
-7,68 грн
43,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
19,91
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони:
-2,44 грн
43,20
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
440.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
17,50
грн
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