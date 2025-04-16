Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
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Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
192.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,62
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
195.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,85
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
195.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,38
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
195.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,93
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Марганец, ул. Бульварная, 27
216.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,04
Экономия при брони: -1,54 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,01
Экономия при брони: -0,01 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,05 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
258.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
260.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,01
Экономия при брони: -0,01 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
266.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони: -2,64 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека интернет цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
350.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,88
Экономия при брони: -2,28 грн