Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
49.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,53
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,98
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
84.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,84
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
84.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,48
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
99.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,29
Экономия при брони: -1,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,57
Экономия при брони: -8,97 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
115.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,01
Экономия при брони: -0,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
132.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
205.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье