Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Харьков
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони: -3,04 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
197.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,01
Экономия при брони: -0,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
254.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,83
Экономия при брони: -0,01 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
301.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,84
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
301.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,97
Экономия при брони: -2,53 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,41
Экономия при брони: -0,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
308.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,58
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,89
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони: -2,44 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье