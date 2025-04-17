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Дротаверин (Drotaverine)
Дротаверин (Drotaverine)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,82
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
19,91
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
17,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,88
Экономия при брони:
-2,28 грн
48,60
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,10
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
40,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
313.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,31
Экономия при брони:
-1,87 грн
36,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
381.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,71
Экономия при брони:
-1,51 грн
42,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
384.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
38,18
Экономия при брони:
-1,78 грн
36,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
398.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,64
Экономия при брони:
-2,64 грн
43,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
398.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
43,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
41,70
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-3,05 грн
43,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
429.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
39,82
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
453.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,05
Экономия при брони:
-2,45 грн
43,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
43,00
грн
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