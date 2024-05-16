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Анзибел® пастилки блистер, №30 - Львов (115548) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: пастилки (10)
240,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
242,22
Экономия: -32,68 грн
209,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
203,03 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
256,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: пастилки (20)
229,00
Экономия: -47,52 грн
181,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
228,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (202)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
246,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: пастилки (20)
240,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
207,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
206,63 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
250,43 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: блистер (2)
337,00
Экономия: -105,70 грн
231,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (202)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
246,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (202)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
246,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: пастилки (20)
240,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (2)
211,90
Экономия: -10,40 грн
201,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
337,00
Экономия: -105,70 грн
231,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (202)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
246,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
240,00 грн