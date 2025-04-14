Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
386,78
Экономия при брони: -17,82 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
383,45
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
371,84
Экономия при брони: -40,69 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
383,36
Экономия при брони: -14,50 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
471,74
Экономия при брони: -19,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
375,51
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
394,04
Экономия при брони: -25,61 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
483,72
Экономия при брони: -31,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
382,16
Экономия при брони: -13,28 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
471,92
Экономия при брони: -18,98 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
478,37
Экономия при брони: -25,67 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн