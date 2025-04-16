Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
479,14
Экономия при брони: -66,22 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
470,98
Экономия при брони: -18,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
446,58
Экономия при брони: -32,81 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн