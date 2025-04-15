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Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)

Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
374,74
Экономия при брони: -14,97 грн
359,77 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
451,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
367,30
Экономия при брони: -28,28 грн
339,02 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
480,45
Экономия при брони: -27,80 грн
452,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
388,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
426,50
Экономия при брони: -8,60 грн
417,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,10
Экономия при брони: -32,80 грн
337,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
453,90
Экономия при брони: -36,00 грн
417,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
375,97
Экономия при брони: -39,84 грн
336,13 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
453,90
Экономия при брони: -36,00 грн
417,90 грн
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