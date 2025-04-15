Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
374,74
Экономия при брони: -14,97 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
367,30
Экономия при брони: -28,28 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
480,45
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
426,50
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,10
Экономия при брони: -32,80 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
453,90
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
375,97
Экономия при брони: -39,84 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
361,10 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
453,90
Экономия при брони: -36,00 грн