Фликсотид™ Дискус™ (Flixotide™ Diskus™)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 399 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
373,70
Экономия при брони: -56,75 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
514,30
Экономия при брони: -78,11 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
451,70
Экономия при брони: -68,66 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
378,29
Экономия при брони: -45,99 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
475,61
Экономия при брони: -23,47 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
374,03
Экономия при брони: -40,13 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
435,81
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
371,31
Экономия при брони: -16,65 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
386,24
Экономия при брони: -31,15 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
473,83
Экономия при брони: -20,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
370,30 грн
Фликсотид Эвохалер аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза баллон 120 доз №1
GlaxoSmithKline Export
454,10 грн