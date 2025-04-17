Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
937,24
Экономия при брони: -53,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
723,84
Экономия при брони: -47,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
962,66
Экономия при брони: -79,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
896,90
Экономия при брони: -52,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
888,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
946,10
Экономия при брони: -62,57 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
771,22
Экономия при брони: -64,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
888,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
752,33
Экономия при брони: -68,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
567,83
Экономия при брони: -54,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
888,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
772,08
Экономия при брони: -82,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
935,98
Экономия при брони: -74,25 грн