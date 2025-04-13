Киев (адрес не указан)
Доступно в 735 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
904,80
Экономия при брони: -53,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
895,60
Экономия при брони: -70,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
914,03
Экономия при брони: -50,33 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
895,60
Экономия при брони: -70,08 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
940,40
Экономия при брони: -61,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
904,80
Экономия при брони: -53,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
187,43
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
947,55
Экономия при брони: -52,07 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
904,86
Экономия при брони: -70,81 грн