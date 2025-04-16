Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
897,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
764,12
Экономия при брони: -73,42 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
904,79
Экономия при брони: -73,79 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
950,18
Экономия при брони: -54,37 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
955,42
Экономия при брони: -92,56 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
943,92
Экономия при брони: -48,19 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
570,86
Экономия при брони: -33,43 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
897,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
944,48
Экономия при брони: -48,75 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
932,05
Экономия при брони: -67,95 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
897,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
943,42
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
922,79
Экономия при брони: -58,69 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
865,50
Экономия при брони: -51,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
757,32
Экономия при брони: -66,29 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Финлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Украина
904,79
Экономия при брони: -252,79 грн