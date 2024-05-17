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Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Одесса (114552) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
71,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
66,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
55,11 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
84,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Всего: упаковка (1)
76,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
75,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (1)
67,09 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (3)
84,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (3), блистер (1)
81,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
71,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
67,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
68,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (4)
76,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: блистер (1)
61,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
76,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Всего: упаковка (6)
76,49 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (6)
67,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (3)
76,51 грн