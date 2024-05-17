Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Одесса (114552) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается через 28 мин
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
Аптека акс социальная
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н