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Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Львов (114552) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
86,89
Экономия: -8,85 грн
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
73,60
Экономия: -5,45 грн
68,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: таблетки (10)
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
87,43
Экономия: -9,39 грн
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (4)
85,66
Экономия: -7,62 грн
78,04 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: таблетки (20)
77,15 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
86,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Липинского, 60
Всего: упаковка (1)
87,96
Экономия: -9,92 грн
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: таблетки (20)
70,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 64
Всего: упаковка (1)
87,98
Экономия: -9,94 грн
78,04 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (1)
61,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
69,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
75,12
Экономия: -6,30 грн
68,82 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Зубра, ул. Школьная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
69,98 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: таблетки (10)
49,44 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: таблетки (10)
78,04 грн