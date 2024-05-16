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Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Харьков (114552) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
78,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (1)
87,98
Экономия: -3,06 грн
84,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (2)
82,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (2)
76,16 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (3)
76,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
91,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (1)
77,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (2)
78,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (4)
66,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
76,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: блистер (1)
66,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
Всего: упаковка (1)
80,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (3)
86,17
Экономия: -8,13 грн
78,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (6)
76,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (2)
72,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: таблетки (10)
78,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
70,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
87,96
Экономия: -9,92 грн
78,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
73,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: упаковка (1)
72,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (3)
81,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
70,60 грн