Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Харьков (114552) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, просп. Ландау Льва, 12
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
Сатурн-фарм
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Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
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Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
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Чугуев, ул. Торговая, 2
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Ахтырка, пл. Успенская, 3
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Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
Подорожник
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Опошня, ул. Победы, 2-А
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
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Полтава, ул. Европейская, 66
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 104
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Аптека бам
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Полтава, ул. Алмазная, 6/11
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30