Амиодарон таблетки 0,2 г блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (114552) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Днепр, пер. Парусный, 16-Б
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
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Днепр, ж/м Тополь-1, 15
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Днепр, просп. Героев, 2
Мед-сервис
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Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
Не болей
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Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Подорожник
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Днепр, просп. Героев, 23-Д
Подорожник
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Днепр, просп. Слобожанский, 89
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Мед-сервис
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Днепр, ул. Семафорная, 28
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Городская семейная аптека
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Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Мед-сервис
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Каменское, просп. Свободы, 59
Мед-сервис
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Каменское, просп. Свободы, 55
Аптека твоей родини
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Мед-сервис
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13